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Головнокомандувач ЗСУ підтвердив втечу окупантів з острова Зміїний

Головнокомандувач ЗСУ підтвердив втечу окупантів з острова Зміїний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що російські окупанти залишили острів Зміїний.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Залужний зазначив, що не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

"Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.


Нагадаємо, що цієї ночі, 30 червня, українські захисники завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами, і залишили острів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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