ЗСУ звільнили село Потьомкіно на Херсонщині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:56
Українські захисники звільнили село Потьомкіно Херсонської області від окупантів.
Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Збройних Сил України.
"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного “ Тигра”. Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Збройних Сил України.
"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного “ Тигра”. Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться в повідомленні.
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