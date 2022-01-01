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ЗСУ звільнили село Потьомкіно на Херсонщині. ВІДЕО

ЗСУ звільнили село Потьомкіно на Херсонщині. ВІДЕО
Українські захисники звільнили село Потьомкіно Херсонської області від окупантів.

Про це повідомляють на сторінці у фейсбуці Збройних Сил України.

"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного “ Тигра”. Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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