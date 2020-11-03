У Луцьку загубилася бабуся

У Луцьку загубилася бабуся
У Луцьку заявниця повідомила поліцію про бабусю, яка загубилася: патрульні доставили її додому.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 30 червня, патрульним надійшло повідомлення про те, що в мікрорайоні Вишкова, що у Луцьку, заявниця виявила на зупинці жінку похилого віку, яка не орієнтується в просторі та не знає, де проживає.

Охоронці порядку, які прибули на місце події, встановили особу бабусі та адресу її проживання.

Згодом поліцейські доправили її службовим автомобілем додому та передали рідним.

Нині її життю нічого не загрожує.

"Дякуємо небайдужим громадянам, які повідомляють про такі випадки у поліцію", - наголошують патрульні.

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Теги: Волинь, патрульні, Луцьк, поліція
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