В Україні арештували корпоративні права туристичного агентства TUI, пов'язаного з російським мільярдером





Про це



Як стало відомо, йдеться про туристичне агентство TUI. Кінцевим бенефіціаром турагентства був російський мільярдер Олексій Мордашов.



У бізнес-колах РФ цього чоловіка називають «железным мальчиком».



Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств.



У 2016 році бізнесмен отримав від президента РФ Володимир Путіна відзнаку «За благодеяние».



Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:

▪️ корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн

▪️ кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)

▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



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