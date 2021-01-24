В Україні арештували корпоративні права туристичного агентства TUI, пов'язаного з російським мільярдером

В Україні арештували корпоративні права туристичного агентства TUI, пов'язаного з російським мільярдером
СБУ заарештувала корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, яке було пов'язано з російським мільярдером.

Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Як стало відомо, йдеться про туристичне агентство TUI. Кінцевим бенефіціаром турагентства був російський мільярдер Олексій Мордашов.

У бізнес-колах РФ цього чоловіка називають «железным мальчиком».
В Україні арештували корпоративні права туристичного агентства TUI, пов'язаного з російським мільярдером

Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств.

У 2016 році бізнесмен отримав від президента РФ Володимир Путіна відзнаку «За благодеяние».

Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
▪️ корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
▪️ кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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Теги: TUI, туристичне агентство, арешт, СБУ
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