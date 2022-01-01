Військовий капелан з Волині отримав відзнаку

Військовий капелан з Волині отримав відзнаку
Військового капелана Павла Гаврилюка з Нововолинська нагородили відзнакою Мінестерства оборони України – «Знак пошани».

Про це повідомляє БУГ.

Нагорода була вручена за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові і військовій присязі.

Як розповідає Павло Гаврилюк, ця нагорода спільна, адже без підтримки не вдалось би досягнути успіху.

“Сьогодні викликали в Міністерство оборони України та вручили «Знак пошани». Переконаний, що ця нагорода спільна, алже без всіх вас нічого б не було. Велика подяка за службу”, – додав Павло.
Військовий капелан з Волині отримав відзнаку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: військовий капелан, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь втратила на війні із Росією захисника Олега Сичевського
Сьогодні, 15:55
У Львові заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату
Сьогодні, 15:45
Військовий капелан з Волині отримав відзнаку
Сьогодні, 15:26
Де у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО
Сьогодні, 15:00
В Україні арештували корпоративні права туристичного агентства TUI, пов'язаного з російським мільярдером
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку Лікарня на Волині поповнилася сучасним апаратом для ранньої діагностики раку
29 червень, 20:22
У храмі на Волині святкову літургію очолить екзарх Вселенського патріарха в Україні У храмі на Волині святкову літургію очолить екзарх Вселенського патріарха в Україні
24 червень, 12:43
Волинянка і переселенець з Харківщини створюють картину-мурал Волинянка і переселенець з Харківщини створюють картину-мурал
19 червень, 11:45
На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній
18 червень, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією, – МЗС
Сьогодні, 16:23
 0
Волинь втратила на війні із Росією захисника Олега Сичевського
Сьогодні, 15:55
 0
У Львові заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату
Сьогодні, 15:45
 0
Військовий капелан з Волині отримав відзнаку
Сьогодні, 15:26
 0
Де у Луцьку встановили вуличні душі. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8