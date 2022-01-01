Військовий капелан з Волині отримав відзнаку

Павла Гаврилюка з Нововолинська нагородили відзнакою Мінестерства оборони України – «Знак пошани».



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Нагорода була вручена за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові і військовій присязі.



Як розповідає Павло Гаврилюк, ця нагорода спільна, адже без підтримки не вдалось би досягнути успіху.



“Сьогодні викликали в Міністерство оборони України та вручили «Знак пошани». Переконаний, що ця нагорода спільна, алже без всіх вас нічого б не було. Велика подяка за службу”, – додав Павло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військового капеланаз Нововолинська нагородили відзнакою Мінестерства оборони України – «Знак пошани».Про це повідомляє БУГ Нагорода була вручена за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові і військовій присязі.Як розповідає Павло Гаврилюк, ця нагорода спільна, адже без підтримки не вдалось би досягнути успіху.“Сьогодні викликали в Міністерство оборони України та вручили «Знак пошани». Переконаний, що ця нагорода спільна, алже без всіх вас нічого б не було. Велика подяка за службу”, – додав Павло.

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