Військовий капелан з Волині отримав відзнаку
Сьогодні, 15:26
Військового капелана Павла Гаврилюка з Нововолинська нагородили відзнакою Мінестерства оборони України – «Знак пошани».
Про це повідомляє БУГ.
Нагорода була вручена за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові і військовій присязі.
Як розповідає Павло Гаврилюк, ця нагорода спільна, адже без підтримки не вдалось би досягнути успіху.
“Сьогодні викликали в Міністерство оборони України та вручили «Знак пошани». Переконаний, що ця нагорода спільна, алже без всіх вас нічого б не було. Велика подяка за службу”, – додав Павло.
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Про це повідомляє БУГ.
Нагорода була вручена за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові і військовій присязі.
Як розповідає Павло Гаврилюк, ця нагорода спільна, адже без підтримки не вдалось би досягнути успіху.
“Сьогодні викликали в Міністерство оборони України та вручили «Знак пошани». Переконаний, що ця нагорода спільна, алже без всіх вас нічого б не було. Велика подяка за службу”, – додав Павло.
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