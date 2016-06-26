У Львові заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату

У Львові заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату
У Львові заборонили діяльність Української православно церкви московського патріархату. Таке рішення приняли на закритій сесії міської ради 30 червня.

Про це повідомив у Facebook депутат Юрій Ломага.

Депутати прийняли рішення про заборону діяльності Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької Церкви «Група Догнала» на території Львівської міської територіальної громади.

«Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі. З метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення», – йдеться в повідомленні.

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Теги: Львів, УПЦ, Московський патріархат
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