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Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією, – МЗС

Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією, – МЗС
Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією у відповідь на визнання цією країною т.зв. «незалежність» тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Розглядаємо це рішення як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі", - йдеться у заяві МЗС.

У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії, а також накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

«Наша позиція чітка – ми максимально жорстко реагуємо на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та захищаємо національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті», - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Теги: Росія, Україна, війна
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