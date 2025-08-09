Волинь втратила на війні із Росією захисника Олега Сичевського





Про це



35-річного солдата Олега Сичевського мобілізували до лав ЗСУ 31 травня, а менш ніж через місяць загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині.



У Олега Сичевського залишились брат та цивільна дружина.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого воїна. Вічна пам'ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув житель Володимир-Волинської громади Олег Сичевський.Про це інформує голова ТГ Ігор Пальонка.35-річного солдата Олега Сичевського мобілізували до лав ЗСУ 31 травня, а менш ніж через місяць загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині.У Олега Сичевського залишились брат та цивільна дружина.висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого воїна. Вічна пам'ять Герою!

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