Волинь втратила на війні із Росією захисника Олега Сичевського
Сьогодні, 15:55
На війні із Росією загинув житель Володимир-Волинської громади Олег Сичевський.
Про це інформує голова ТГ Ігор Пальонка.
35-річного солдата Олега Сичевського мобілізували до лав ЗСУ 31 травня, а менш ніж через місяць загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині.
У Олега Сичевського залишились брат та цивільна дружина.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого воїна. Вічна пам'ять Герою!
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Про це інформує голова ТГ Ігор Пальонка.
35-річного солдата Олега Сичевського мобілізували до лав ЗСУ 31 травня, а менш ніж через місяць загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині.
У Олега Сичевського залишились брат та цивільна дружина.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого воїна. Вічна пам'ять Герою!
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