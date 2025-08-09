Волинь втратила на війні із Росією захисника Олега Сичевського

Волинь втратила на війні із Росією захисника Олега Сичевського
На війні із Росією загинув житель Володимир-Волинської громади Олег Сичевський.

Про це інформує голова ТГ Ігор Пальонка.

35-річного солдата Олега Сичевського мобілізували до лав ЗСУ 31 травня, а менш ніж через місяць загинув в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині.

У Олега Сичевського залишились брат та цивільна дружина.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого воїна. Вічна пам'ять Герою!

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Теги: Володимир-Волинський район, захисник, загинув, військовий
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