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Російські окупанти платять 20 тисяч доларів хабара, аби не йти на війну

Російські окупанти платять 20 тисяч доларів хабара, аби не йти на війну
Окупанти платять по 20 тисяч доларів хабара, щоб втекти з війни. Стільки коштують документи про «демобілізацію» військовослужбовця з армії РФ і повернення додому.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

Батько, якого мобілізували у так званій «ДНР», говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом «демобілізуватися». Зізнається, що не пошкодує продати для цього автомобіль.

Але син запевняє, що цього замало, бо за «демобілізацію» беруть $20 тис., а не $2 тис., як думав батько:

«Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (розмір хабара – прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов».

Тобто розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від «мобілізації» на місці можна за $ 2 тис. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

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Теги: СБУ, перехоплення розмови, окупанти, війна, Росія
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