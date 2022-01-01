Російські окупанти платять 20 тисяч доларів хабара, аби не йти на війну





Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила



Батько, якого мобілізували у так званій «ДНР», говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом «демобілізуватися». Зізнається, що не пошкодує продати для цього автомобіль.



Але син запевняє, що цього замало, бо за «демобілізацію» беруть $20 тис., а не $2 тис., як думав батько:



«Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (розмір хабара – прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов».



Тобто розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від «мобілізації» на місці можна за $ 2 тис. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.



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