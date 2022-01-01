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Фахівці зі США навчали волинських психологів, як допомагати бійцям пережити травми війни

Фахівці зі США навчали волинських психологів, як допомагати бійцям пережити травми війни
Фахівці зі США навчали на тренінгу волинських реабілітологів, соцпрацівників та психологів, які працюють із військовими, пережити травми.

Про це Суспільному розповіла психологиня медцентру реабілітації учасників бойових дій Любава Казмірчук.

Луцьк став третім містом, де відбулись тренінги від фахівців із США. Перед тим вони побували у Чернівцях та Львові.

Викладачі Тихоокеанського університету Сіетла, доктори Джон Тоберн, Джефф Голгуін та Крістофер Тобі під час навчання з волинськими спеціалістами ділилися своїм досвідом. Розповідали, як працювати з людьми, які мають післявоєнну травму, депресивний стан чи складні умови життя.
Фахівці зі США навчали волинських психологів, як допомагати бійцям пережити травми війни

"Ми тут для того, щоб зрозуміти наскільки є важлива комунікація. Наскільки важливо сказати людині, що вона не одна. Ми разом із нею", – каже тренер, ад'юнкт-професор Джеф Голгуін.

Навчання дає можливість поєднати практичний і теоретичний матеріал у роботі з військовими та членами їх сімей, – розказав психолог Антоній Мельник. З його слів, запозичивши досвід від американських колег, вдасться ефективніше працювати.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, психологи
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