У Луцьку зіштовхнулись два автомобілі
Сьогодні, 17:14
Сьогодні вранці, 30 червня, патрульні отримали повідомлення про автопригоду в мікрорайоні Гуща, що у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій ВАЗ, здійснюючи маневр розвороту з правої смуги, не надав дорогу автомобілю Volkswagen Passat, який рухався попутно у лівій смузі.
На щастя, обійшлося без травмованих, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій ВАЗ, здійснюючи маневр розвороту з правої смуги, не надав дорогу автомобілю Volkswagen Passat, який рухався попутно у лівій смузі.
На щастя, обійшлося без травмованих, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.
На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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