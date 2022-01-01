У Луцьку зіштовхнулись два автомобілі





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій ВАЗ, здійснюючи маневр розвороту з правої смуги, не надав дорогу автомобілю Volkswagen Passat, який рухався попутно у лівій смузі.



На щастя, обійшлося без травмованих, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.



На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 30 червня, патрульні отримали повідомлення про автопригоду в мікрорайоні Гуща, що у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій ВАЗ, здійснюючи маневр розвороту з правої смуги, не надав дорогу автомобілю Volkswagen Passat, який рухався попутно у лівій смузі.На щастя, обійшлося без травмованих, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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