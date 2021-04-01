Вимагав 10 тисяч гривень щомісячно: у Луцьку на хабарі викрили посадовця Держпродспоживслужби

На одержанні неправомірної вигоди затримали заступника начальника управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської прокуратури.Згідно із матеріалами досудового розслідування, заступник начальника управління та інші службові особи ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області вимагали від представника суб’єкта господарювання неправомірну вигоду за безперешкодну видачу дозвільних документів, а також щомісячний платіж у 10 тис. гривень за нестворення у подальшому перешкод у діяльності фермерського господарства.30 червня 2022 року у ході контролю за вчиненням злочину заступника начальника управління затримали у м. Луцьк під час одержання неправомірної вигоди.Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, а також встановлюються інші учасники корупційної схеми.Викрили правопорушення прокурори спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводження УСР у Волинської області.Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.