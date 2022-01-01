На Волині директор підприємства привласнив понад мільйон державних коштів
Сьогодні, 18:20
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором одного з волинських підприємств службового підроблення й привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Про це інформують у Волинській обласній прокуратурі.
Слідство встановило, що у 2019 році підприємство згідно з договором, укладеним із відділом освіти та молоді однієї з районних державних адміністрацій, виконувало роботи з організації підключення та доступу до інтернету навчальних закладів району.
Упродовж листопада-грудня 2019 року директор товариства вніс у акти виконаних робіт завідомо неправдиві дані про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 млн грн, а також підписав ці акти та скріпив печаткою підприємства.
На підставі підроблених документів кошти було перераховано із бюджету на рахунки товариства. Директор гроші привласнив.
За ці незаконні дії він відповість перед судом.
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Про це інформують у Волинській обласній прокуратурі.
Слідство встановило, що у 2019 році підприємство згідно з договором, укладеним із відділом освіти та молоді однієї з районних державних адміністрацій, виконувало роботи з організації підключення та доступу до інтернету навчальних закладів району.
Упродовж листопада-грудня 2019 року директор товариства вніс у акти виконаних робіт завідомо неправдиві дані про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 млн грн, а також підписав ці акти та скріпив печаткою підприємства.
На підставі підроблених документів кошти було перераховано із бюджету на рахунки товариства. Директор гроші привласнив.
За ці незаконні дії він відповість перед судом.
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