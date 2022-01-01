На Волині директор підприємства привласнив понад мільйон державних коштів

Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором одного з волинських підприємств службового підроблення й привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.Про це інформують у Волинській обласній прокуратурі.Слідство встановило, що у 2019 році підприємство згідно з договором, укладеним із відділом освіти та молоді однієї з районних державних адміністрацій, виконувало роботи з організації підключення та доступу до інтернету навчальних закладів району.Упродовж листопада-грудня 2019 року директор товариства вніс у акти виконаних робіт завідомо неправдиві дані про використані під час проведення робіт матеріали та їх вартість на суму понад 1 млн грн, а також підписав ці акти та скріпив печаткою підприємства.На підставі підроблених документів кошти було перераховано із бюджету на рахунки товариства. Директор гроші привласнив.За ці незаконні дії він відповість перед судом.