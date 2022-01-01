На Волині закриватимуть заклади, які ігноруватимуть повітряну тривогу

На Волині закриватимуть заклади, які ігноруватимуть повітряну тривогу
На Волині будуть закривати заклади, якщо вони не зупинятимуть роботу під час повітряних тривог.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.


"Населення області останнім часом дуже безпечно ставиться до повітряних тривог. Особливо турбує те, що окремі суб’єкти господарювання не припиняють роботу під час повітряної тривоги. Зокрема мова про місця масового скупчення людей", - написав Погуляйко.

Сьогодні, 30 червня, на Раді оборони Волинської області вирішили, ДСНС ще раз проведуть для усіх навчання та нагадають про небезпеку.

Голова ОВА наголошує, що не варто ігнорувати тривогу і обов’язково пройти в безпечне місце.

"Опісля будуть проведені перевірки. Якщо на Волині виявимо таких, що продовжують роботу під час повітряної тривоги, то доведеться зупинити діяльність такого об’єкту", - сказав голова ОВА.

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Теги: заклади, повітряна тривога, Волинь, Погуляйко
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