Погода у Луцьку на завтра, 1 липня

Небо у Луцьку 1 липня буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 20°С до 32°С.Народний прогноз погоди: 1 липня вшановується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія і Федула. У давні часи 1 липня відзначався Ярилин день - день пекучого сонця. З цієї нагоди організовувались народні гуляння. Наші пращури в цей день спостерігали за травою: якщо вранці вона суха - на ніч буде дощ. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії.