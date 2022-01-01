Погода у Луцьку на завтра, 1 липня
Сьогодні, 20:00
Небо у Луцьку 1 липня буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 20°С до 32°С.
Народний прогноз погоди: 1 липня вшановується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія і Федула. У давні часи 1 липня відзначався Ярилин день - день пекучого сонця. З цієї нагоди організовувались народні гуляння. Наші пращури в цей день спостерігали за травою: якщо вранці вона суха - на ніч буде дощ. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 20°С до 32°С.
Народний прогноз погоди: 1 липня вшановується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія і Федула. У давні часи 1 липня відзначався Ярилин день - день пекучого сонця. З цієї нагоди організовувались народні гуляння. Наші пращури в цей день спостерігали за травою: якщо вранці вона суха - на ніч буде дощ. У цей час відцвітає малина, починають квітнути лілії.
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