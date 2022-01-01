З монастиря – на передову: у волинській бригаді воює монах

З монастиря – на передову: у волинській бригаді воює монах
У складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого служить та обороняє Україну від російських загарбників монах.

Про це йдеться на сторінці бригади.

На фронті і в миру цей незвичайний боєць - Михайло. Як і кожен із воїнів, зі зброєю в руках він бореться за кожен шматок української землі, спаплюженої ворогом.

В повсякденному нефронтовому житті він - ієродиякон Пімен, чернець, викладач катехізису у Волинській православній богословській академії.

"В перші дні після 24-го лютого не знаходив собі місця в монастирі: від того, що відбувалося навкруги, просто розривало зсередини… Маючи воєнний досвід, адже до здобуття духовного сану я служив у нашій Князівській 14 бригаді, попросився на фронт, - розповідає захисник. – І хоча мій духовний сан мені це забороняв, з благословення митрополита Луцького та Волинського Михаїла я мобілізувався, і зараз тут: зі зброєю в руках разом із побратимами роблю те, що маю, для своєї держави та свого народу. Ми захищаємо своє! З нами Бог і Україна! І Перемога за нами".

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Теги: війна, Україна, ПЦУ
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