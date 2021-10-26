Водія вирізали з автівки: на Волині сталася смертельна аварія. ФОТО

Водія вирізали з автівки: на Волині сталася смертельна аварія. ФОТО
У Нововолинську сталася смертельна аварія. Шестеро людей потрапили до лікарні.

Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 червня у місті Нововолинськ на перехресті вулиць Маяковського та Соборної. Зіткнулися два автомобілі - Opel Vectra та УАЗ-452.
Водія вирізали з автівки: на Волині сталася смертельна аварія. ФОТО

Рятувальники 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ відкрили двері за допомогою ручного немеханізованого інструменту «Хуліган» та вилучили потерпілого з автомобіля і передали працівникам екстрено медичної допомоги.
Водія вирізали з автівки: на Волині сталася смертельна аварія. ФОТО
Водія вирізали з автівки: на Волині сталася смертельна аварія. ФОТО

Внаслідок ДТП 1 людина загинула та 6 людей госпіталізовано у Нововолинську ЦМЛ.

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Теги: Нововолинськ, смерть, ДТП
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