Водія вирізали з автівки: на Волині сталася смертельна аварія. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.



Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 червня у місті Нововолинськ на перехресті вулиць Маяковського та Соборної. Зіткнулися два автомобілі - Opel Vectra та УАЗ-452.



Рятувальники 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ відкрили двері за допомогою ручного немеханізованого інструменту «Хуліган» та вилучили потерпілого з автомобіля і передали працівникам екстрено медичної допомоги.



Внаслідок ДТП 1 людина загинула та 6 людей госпіталізовано у Нововолинську ЦМЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську сталася смертельна аварія. Шестеро людей потрапили до лікарні.Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 червня у місті Нововолинськ на перехресті вулиць Маяковського та Соборної. Зіткнулися два автомобілі - Opel Vectra та УАЗ-452.Рятувальники 5 ДПРЧ 3 ДПРЗ відкрили двері за допомогою ручного немеханізованого інструменту «Хуліган» та вилучили потерпілого з автомобіля і передали працівникам екстрено медичної допомоги.Внаслідок ДТП 1 людина загинула та 6 людей госпіталізовано у Нововолинську ЦМЛ.

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