На війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 22:17
Волинь втратила ще одного сина на війні з Росією. Загинув житель Луцького району.
Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Леонід Лінник в числі перших жителів Цуманської громади пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Загинув військовослужбовець із Цуманщини 30 червня, близько 5 години ранку.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Леонід Лінник в числі перших жителів Цуманської громади пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Загинув військовослужбовець із Цуманщини 30 червня, близько 5 години ранку.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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