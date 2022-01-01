На війні з Росією загинув волинянин





Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Леонід Лінник в числі перших жителів Цуманської громади пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії.



Загинув військовослужбовець із Цуманщини 30 червня, близько 5 години ранку.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.





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