На війні з Росією загинув волинянин

На війні з Росією загинув волинянин
Волинь втратила ще одного сина на війні з Росією. Загинув житель Луцького району.

Інформацію про загибель військовослужбовця підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Леонід Лінник в числі перших жителів Цуманської громади пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Загинув військовослужбовець із Цуманщини 30 червня, близько 5 години ранку.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.


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Теги: смерть, війна, Цумань, Волинь
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