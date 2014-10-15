Маріуполь взимку залишиться без опалення, – Андрющенко

Маріуполь взимку залишиться без опалення, – Андрющенко
Централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде. Причина - неможливість реконструкції котельних або підключення газу.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Винятком буде частина Лівобережного району наближеного до с. Виноградного та частини Приморського району, наближеного до порту, якщо вдасться під'єднатися до газотранспортних систем Маріупольського району.

Централізованого постачання дров або вугілля не буде.

Маріупольцям готують примішення шкіл та дитячих садочков (актові та спортивні зали). Будуть встановлені двоповерехові ліжка та обігрів тепловими пушками.

Андрющенко додав, що гарче харчування, польові кухні або місця для приготування їжі на вулиці облаштовувати не планують.

"Маріупольців чекає нагірша зима за всі часи існування міста. Окупантам люди не потрібні", - написав Андрющенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Маріуполь, опалення, зима
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маріуполь взимку залишиться без опалення, – Андрющенко
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 1 липня
Сьогодні, 20:00
Одещина повністю звільнена: яка ситуація на усіх напрямках станом на 30 червня
Сьогодні, 19:20
На Волині закриватимуть заклади, які ігноруватимуть повітряну тривогу
Сьогодні, 18:56
На Волині директор підприємства привласнив понад мільйон державних коштів
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
«Зима буде надскладною в нашій історії»: чого чекати українцям від тарифів на комунпослуги «Зима буде надскладною в нашій історії»: чого чекати українцям від тарифів на комунпослуги
27 червень, 12:00
Узимку в поїздах опалення не буде Узимку в поїздах опалення не буде
15 жовтень, 2014, 22:00
Під Маріуполем підірвався російський десантний катер Під Маріуполем підірвався російський десантний катер
Сьогодні, 13:56
У Маріуполі окупанти будують військову базу У Маріуполі окупанти будують військову базу
28 червень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маріуполь взимку залишиться без опалення, – Андрющенко
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 1 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Одещина повністю звільнена: яка ситуація на усіх напрямках станом на 30 червня
Сьогодні, 19:20
 0
На Волині закриватимуть заклади, які ігноруватимуть повітряну тривогу
Сьогодні, 18:56
 0
На Волині директор підприємства привласнив понад мільйон державних коштів
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8