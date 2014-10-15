Маріуполь взимку залишиться без опалення, – Андрющенко





Про це Петро Андрющенко.



Винятком буде частина Лівобережного району наближеного до с. Виноградного та частини Приморського району, наближеного до порту, якщо вдасться під'єднатися до газотранспортних систем Маріупольського району.



Централізованого постачання дров або вугілля не буде.



Маріупольцям готують примішення шкіл та дитячих садочков (актові та спортивні зали). Будуть встановлені двоповерехові ліжка та обігрів тепловими пушками.



Андрющенко додав, що гарче харчування, польові кухні або місця для приготування їжі на вулиці облаштовувати не планують.



"Маріупольців чекає нагірша зима за всі часи існування міста. Окупантам люди не потрібні", - написав Андрющенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде. Причина - неможливість реконструкції котельних або підключення газу.Про це повідомляє радник мера МаріуполяВинятком буде частина Лівобережного району наближеного до с. Виноградного та частини Приморського району, наближеного до порту, якщо вдасться під'єднатися до газотранспортних систем Маріупольського району.Централізованого постачання дров або вугілля не буде.Маріупольцям готують примішення шкіл та дитячих садочков (актові та спортивні зали). Будуть встановлені двоповерехові ліжка та обігрів тепловими пушками.Андрющенко додав, що гарче харчування, польові кухні або місця для приготування їжі на вулиці облаштовувати не планують."Маріупольців чекає нагірша зима за всі часи існування міста. Окупантам люди не потрібні", - написав Андрющенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію