Маріуполь взимку залишиться без опалення, – Андрющенко
Сьогодні, 20:22
Централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде. Причина - неможливість реконструкції котельних або підключення газу.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Винятком буде частина Лівобережного району наближеного до с. Виноградного та частини Приморського району, наближеного до порту, якщо вдасться під'єднатися до газотранспортних систем Маріупольського району.
Централізованого постачання дров або вугілля не буде.
Маріупольцям готують примішення шкіл та дитячих садочков (актові та спортивні зали). Будуть встановлені двоповерехові ліжка та обігрів тепловими пушками.
Андрющенко додав, що гарче харчування, польові кухні або місця для приготування їжі на вулиці облаштовувати не планують.
"Маріупольців чекає нагірша зима за всі часи існування міста. Окупантам люди не потрібні", - написав Андрющенко.
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Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Винятком буде частина Лівобережного району наближеного до с. Виноградного та частини Приморського району, наближеного до порту, якщо вдасться під'єднатися до газотранспортних систем Маріупольського району.
Централізованого постачання дров або вугілля не буде.
Маріупольцям готують примішення шкіл та дитячих садочков (актові та спортивні зали). Будуть встановлені двоповерехові ліжка та обігрів тепловими пушками.
Андрющенко додав, що гарче харчування, польові кухні або місця для приготування їжі на вулиці облаштовувати не планують.
"Маріупольців чекає нагірша зима за всі часи існування міста. Окупантам люди не потрібні", - написав Андрющенко.
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