ЗСУ звільнили село на Херсонщині, а рашисти втекли зі Зміїного: добрі новини від ВолиньPost за 30 червня

Минає сто двадцять сьома доба запеклого протистояння добра та зла. Не ми цю війну розпочали, але нам її закінчувати. Максимум «другої армії в світі» зробити «жест доброї волі», бо на Зміїному наші ЗСУ вже не вперше вказали напрямок окупантам.Традиційно у щоденній рубриці нагадуємо лише про добрі новини! Жменька позитиву перед сном – найкращі ліки.Міський голова Києвазустрівся зі своїм іспанським колегою та домовилися про співпрацю. Вони відразу обговорили чимало проектів, які планують спільно втілити в українській та іспанській столицях.Місцеві волонтери повернулися зі сходу України, куди доставили автомобіль з речами для військових, які боронять Україну від російських окупантів.Варто зазначити, що це вже четверта автівка, яку жителі громади придбали для військових!У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі продають лавандові букети, вирощені в обителі.Свіжозрізані букети лаванди формують у букети, які складаються із 100-120 суцвіть. Вартує така лавандова композиція 75 гривень.Спортивна подія стала історичною не лише для України, а й для США. Першокурсниця ВНУ ім. Лесі Українкигучно заявила про Україну, перемігши на чемпіонаті США U20 з легкої атлетики.Орків в пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно склали:особового складу – близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 573 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 3 726 (+6) од,артилерійських систем – 790 (+9) од,РСЗВ – 246 (+0) од,засобів ППО – 104 (+1) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 185 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 641 (+1) од,крилатих ракет – 143 (+1) од,кораблів/катерів – 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 (+4) од,спеціальної техніки – 61 (+0) од.Укрзалізниця вже протестувала пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах. У потягах супутниковий інтернет зʼявиться до кінця 2022 року.За останні 4 місяці Україна отримала від різних країн, компаній та організацій близько 12 тисяч таких терміналів від компанії SpaceXСело Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного “Тигра”. Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. Зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп.Залужний зазначив, що не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.Пишаємось ЗСУ!Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС. Початковий обсяг складає 100 МВт.Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік.В обласному центрі Волині з настанням спеки встановили вуличні душі. Нині в місті працюють чотири водяні завіси.Три дерев'яні конструкції встановили на вулиці Ковельській (навпроти Волинського медичного інституту), на Театральному майдані та на проспекті Волі біля фонтану "Квітка". Ще одну водяну завісу розмістили в Центральному парку культури та відпочинку.Сьогодні, 30 червня, під час закритої сесії львівські депутати прийняли рішення про заборону діяльності Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької Церкви «Група Догнала» на території Львівської міської територіальної громади.У складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого служить та обороняє Україну від російських загарбників монах.