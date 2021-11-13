Білорусь запровадила безвіз для громадян Польщі

Влада Білорусі запровадила безвізовий режим для громадян Польщі з 1 липня.При в'їзді до Білорусі полякам достатньо буде усно повідомити прикордонників про намір відвідати прикордонну зону із зазначенням населених пунктів та мету їх відвідин. Про це повідомляє Кореспондент, посидаючись на Державний прикордонний комітет Білорусі."З метою підтримки добросусідських відносин главою держави прийнято рішення про запровадження тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі. Нововведення діятиме з 00 години 1 липня до 31 грудня включно", – йдеться у повідомленні.Вказано, що поляки зможуть перетинати кордон у пунктах пропуску білорусько-польською ділянкою без візи. Також вони зможуть відвідувати прикордонну зону без перепустки.При в'їзді до Білорусі достатньо буде усно повідомити співробітника органів прикордонної служби про намір відвідати прикордонну зону із зазначенням населених пунктів та мету їх відвідин.Зазначається, що для безвізового в'їзду до Білорусі потрібно буде пред'явити дійсний документ для виїзду за кордон, зелену картку (при прямуванні на автомобілі) та мати при собі медичну страховку.Нагадаємо, 30 червня Польща закінчила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Споруду, завдовжки понад 185 кілометрів, збудували за п'ять місяців.