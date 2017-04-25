«Волиньвугілля» отримало гроші на виплату заборгованих зарплат гірникам

«Волиньвугілля» отримало гроші на виплату заборгованих зарплат гірникам
На рахунок державного підприємства "Волиньвугілля" надійшли 3 мільйони 718 тисяч гривень на погашення боргу із зарплат шахтарям.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова голови Волинського комітету профспілки працівників вугільної промисловості Романа Юзефовича.

Гроші отримають гірники шахти "Бужанська" частково за квітень цього року за програмою "Реструктуризація вугільної галузі".

Станом на 30 червня документи на виплату зарплати, зазначив Роман Юзефович, перебувають на опрацюванні в управлінні Державної казначейської служби в Нововолинську.

"Основні кошти, які надходять, йдуть на промгрупу. Сума, яка прийшла, погасить борг за квітень. Ніякого прогнозу щодо подальших виплат немає: казна пуста, шахти в критичному стані знаходяться. Заборгованість залишається великою", – каже голова комітету профспілки.

Роман Юзефович додав: Міненерго, особливо в умовах воєнного стану, повинне зберегти вугільну галузь, робочі шахти, забезпечити накопичення вугілля на прийдешній опалювальний сезон, проте обов'язково треба виплатити всі заборговані кошти по зарплаті шахтарям.

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Теги: гроші, шахтарі, Волинь
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