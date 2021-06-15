На Волині «підлатали» дорогу біля кордону з Білоруссю. ФОТО





Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.



На відтинку дороги вже ліквідовано деформації на дорожньому покритті площею понад 24 тис. м2. Дорожні роботи тривають, рухаємось у напрямку селища Ратне. Нині дорожники працюють між населеними пунктами Видраниця – Вужиськ.



Задіяли три ремонтні бригади підрядного підприємства ТОВ «Волиньдорбуд».



На цьому відрізку шляху провели підготовчі роботи до асфальтування, а саме влаштовано дорожні карти (проведено фрезерування та обрубування країв вибоїн).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині ремонтують ділянку траси М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) між населеними пунктами Ратне - Секунь.Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.На відтинку дороги вже ліквідовано деформації на дорожньому покритті площею понад 24 тис. м2. Дорожні роботи тривають, рухаємось у напрямку селища Ратне. Нині дорожники працюють між населеними пунктами Видраниця – Вужиськ.Задіяли три ремонтні бригади підрядного підприємства ТОВ «Волиньдорбуд».На цьому відрізку шляху провели підготовчі роботи до асфальтування, а саме влаштовано дорожні карти (проведено фрезерування та обрубування країв вибоїн).

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