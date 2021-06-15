На Волині «підлатали» дорогу біля кордону з Білоруссю. ФОТО

На Волині «підлатали» дорогу біля кордону з Білоруссю. ФОТО
На Волині ремонтують ділянку траси М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) між населеними пунктами Ратне - Секунь.

Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

На відтинку дороги вже ліквідовано деформації на дорожньому покритті площею понад 24 тис. м2. Дорожні роботи тривають, рухаємось у напрямку селища Ратне. Нині дорожники працюють між населеними пунктами Видраниця – Вужиськ.

Задіяли три ремонтні бригади підрядного підприємства ТОВ «Волиньдорбуд».

На цьому відрізку шляху провели підготовчі роботи до асфальтування, а саме влаштовано дорожні карти (проведено фрезерування та обрубування країв вибоїн).
На Волині «підлатали» дорогу біля кордону з Білоруссю. ФОТО
На Волині «підлатали» дорогу біля кордону з Білоруссю. ФОТО


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Теги: Волинь, дороги, ремонт
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