Троє волинських легкоатлеток поїдуть на чемпіонат світу

Троє волинських легкоатлеток поїдуть на чемпіонат світу
На Чемпіонат світу з легкої атлетики поїдуть три представниці Волинської області.

Змагання відбуватимуться у місті Юджин в окрузі Лейн штату Орегон у США. Про це повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.

Волинь у США представлятимуть метальниця молота Ірина Климець та скороходки Надія Боровська та Олена Собчук, які виступлять на дистанціях 35 та 20 кілометрів відповідно.

Також на чемпіонат поїде і волинскьий тренер Микола Калитка.

29 червня виконком ФЛАУ затвердив склад команди для участі в чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики. Змагання відбудуться 15-24 липня.

До складу команди ввійшли 22 легкоатлети, 14 тренерів, два масажисти, лікар, в.о. президента ФЛАУ Євген Пронін, який також виконуватиме обов’язки керівника делегації, та генеральна секретарка ФЛАУ Іоланта Хропач.

Троє волинських легкоатлеток поїдуть на чемпіонат світу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Волинь, США, чемпіонат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє волинських легкоатлеток поїдуть на чемпіонат світу
Сьогодні, 07:31
Польща продовжить виплати допомог українським біженцям
Сьогодні, 06:31
На Волині «підлатали» дорогу біля кордону з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 05:27
«Волиньвугілля» отримало гроші на виплату заборгованих зарплат гірникам
Сьогодні, 03:37
США виділить Україні ще 800 мільйонів доларів допомоги
Сьогодні, 02:17
Схожі новини
Волинянка – перша іноземна спортсменка, яка перемогла на чемпіонаті в США Волинянка – перша іноземна спортсменка, яка перемогла на чемпіонаті в США
30 червень, 08:35
Вперше в історії: «Любарт» зіграє у фіналі Першої ліги України з футзалу Вперше в історії: «Любарт» зіграє у фіналі Першої ліги України з футзалу
11 липень, 2021, 11:30
Волинські плавці здобули 2 срібні медалі на чемпіонаті України Волинські плавці здобули 2 срібні медалі на чемпіонаті України
22 червень, 2021, 16:34
Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях Волинські спортсмени завоювали нагороди на всеукраїнських змаганнях
29 березень, 2021, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє волинських легкоатлеток поїдуть на чемпіонат світу
Сьогодні, 07:31
 0
Польща продовжить виплати допомог українським біженцям
Сьогодні, 06:31
 0
На Волині «підлатали» дорогу біля кордону з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 05:27
 0
«Волиньвугілля» отримало гроші на виплату заборгованих зарплат гірникам
Сьогодні, 03:37
 0
США виділить Україні ще 800 мільйонів доларів допомоги
Сьогодні, 02:17
 0
Медіа
відео
1/8