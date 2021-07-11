Троє волинських легкоатлеток поїдуть на чемпіонат світу

На Чемпіонат світу з легкої атлетики поїдуть три представниці Волинської області.Змагання відбуватимуться у місті Юджин в окрузі Лейн штату Орегон у США. Про це повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.Волинь у США представлятимуть метальниця молотата скороходкита, які виступлять на дистанціях 35 та 20 кілометрів відповідно.Також на чемпіонат поїде і волинскьий тренер29 червня виконком ФЛАУ затвердив склад команди для участі в чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики. Змагання відбудуться 15-24 липня.До складу команди ввійшли 22 легкоатлети, 14 тренерів, два масажисти, лікар, в.о. президента ФЛАУ Євген Пронін, який також виконуватиме обов’язки керівника делегації, та генеральна секретарка ФЛАУ Іоланта Хропач.