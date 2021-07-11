Троє волинських легкоатлеток поїдуть на чемпіонат світу
Сьогодні, 07:31
На Чемпіонат світу з легкої атлетики поїдуть три представниці Волинської області.
Змагання відбуватимуться у місті Юджин в окрузі Лейн штату Орегон у США. Про це повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.
Волинь у США представлятимуть метальниця молота Ірина Климець та скороходки Надія Боровська та Олена Собчук, які виступлять на дистанціях 35 та 20 кілометрів відповідно.
Також на чемпіонат поїде і волинскьий тренер Микола Калитка.
29 червня виконком ФЛАУ затвердив склад команди для участі в чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики. Змагання відбудуться 15-24 липня.
До складу команди ввійшли 22 легкоатлети, 14 тренерів, два масажисти, лікар, в.о. президента ФЛАУ Євген Пронін, який також виконуватиме обов’язки керівника делегації, та генеральна секретарка ФЛАУ Іоланта Хропач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Змагання відбуватимуться у місті Юджин в окрузі Лейн штату Орегон у США. Про це повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.
Волинь у США представлятимуть метальниця молота Ірина Климець та скороходки Надія Боровська та Олена Собчук, які виступлять на дистанціях 35 та 20 кілометрів відповідно.
Також на чемпіонат поїде і волинскьий тренер Микола Калитка.
29 червня виконком ФЛАУ затвердив склад команди для участі в чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики. Змагання відбудуться 15-24 липня.
До складу команди ввійшли 22 легкоатлети, 14 тренерів, два масажисти, лікар, в.о. президента ФЛАУ Євген Пронін, який також виконуватиме обов’язки керівника делегації, та генеральна секретарка ФЛАУ Іоланта Хропач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Троє волинських легкоатлеток поїдуть на чемпіонат світу
Сьогодні, 07:31
Польща продовжить виплати допомог українським біженцям
Сьогодні, 06:31
На Волині «підлатали» дорогу біля кордону з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 05:27
США виділить Україні ще 800 мільйонів доларів допомоги
Сьогодні, 02:17
Медіа