Скільки «нульових розмитнень» оформили на Волині в останній день дії закону. ВІДЕО





Більша частина машин були оформлені на внутрішньому митному посту у Луцьку – розповіла Валентина Черниш.



Зі слів речниці Волинської митниці, люди отримали пільг від держави відповідно до Закону про "нульове розмитнення" більше, ніж на шість мільярдів гривень.



За словами Сергія Томчука, заступника начальника регіонального сервісного центру, із 1 квітня цього року і донині кількість охочих зареєструвати своє авто зросла утричі.



"Якщо за такий самий період минулого року було надано 6 935 послуг по реєстрації транспортних засобів, то на сьогодні за три місяці дії закону — 20 643 послуг було надано за реєстрацію транспортних засобів ", – говорить заступник начальника регіонального сервісного центру Сергій Томчук.



Останній день "нульового розмитнення": на Волинській митниці таким правом скористалися 55 тисяч людей



В останній день "нульового розмитнення" у регіональному сервісному центрі МВС у Луцьку, де власники хочуть зареєструвати свої транспортні засоби – черги.



Суспільне поспілкувалося з водіями, які стояли в черзі.



Якщо людина звернеться до митників 1 липня і буде намагатися ввезти у вільний обіг своє авто, яке вона, можливо, ще привезла на територію України, то пільги швидше усього нараховуватися не будуть, – каже речниця Волинської митниці Валентина Черниш.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У межах Волинської митниці впродовж трьох місяців дії закону про "нульове розмитнення" 55 тисяч власників автівок скористалися цим правом.Більша частина машин були оформлені на внутрішньому митному посту у Луцьку – розповіла Суспільному речниця Волинської митниціЗі слів речниці Волинської митниці, люди отримали пільг від держави відповідно до Закону про "нульове розмитнення" більше, ніж на шість мільярдів гривень.За словами Сергія Томчука, заступника начальника регіонального сервісного центру, із 1 квітня цього року і донині кількість охочих зареєструвати своє авто зросла утричі."Якщо за такий самий період минулого року було надано 6 935 послуг по реєстрації транспортних засобів, то на сьогодні за три місяці дії закону — 20 643 послуг було надано за реєстрацію транспортних засобів ", – говорить заступник начальника регіонального сервісного центру Сергій Томчук.Останній день "нульового розмитнення": на Волинській митниці таким правом скористалися 55 тисяч людейВ останній день "нульового розмитнення" у регіональному сервісному центрі МВС у Луцьку, де власники хочуть зареєструвати свої транспортні засоби – черги.Суспільне поспілкувалося з водіями, які стояли в черзі.Якщо людина звернеться до митників 1 липня і буде намагатися ввезти у вільний обіг своє авто, яке вона, можливо, ще привезла на територію України, то пільги швидше усього нараховуватися не будуть, – каже речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

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