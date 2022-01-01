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Росіяни вдарили ракетами у дев`ятиповерхівку та бази відпочинку на Одещині, 18 загиблих

Росіяни вдарили ракетами у дев`ятиповерхівку та бази відпочинку на Одещині, 18 загиблих
Росіяни вночі, 1 липня, вдарили крилатими ракетами по Одещині, є загиблі.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук .

"Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, дві інші - в дві бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В 9-поверхівці повністю зруйнований один під’їзд. Станом на 6:00 внаслідок удару по багатоповерхівці було 14 загиблих та 30 травмованих, серед яких троє дітей", - йдеться в повідомленні.

Росіяни вдарили по селу Сергіївка Білгород-Дністровському району Одеської області трьома ракетами Х-22, які запустили з напрямку Чорного моря.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, станом на 8:30 ранку у результаті нічних ракетних ударів по Одещині щонайменше 18 людей загинуло, серед них 2 дитини, ще понад 30 осіб отримали поранення.
Росіяни вдарили ракетами у дев`ятиповерхівку та бази відпочинку на Одещині, 18 загиблих

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Теги: Росія, Україна, війна
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