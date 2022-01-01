Як і кому передавати показники лічильника газу





Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Нині побутові споживачі газу можуть самостійно обирати компанію-постачальника блакитного палива. Але незалежно від того, хто є вашим постачальником порядок оплати послуг розподілу (доставки) газу, її розмір, способи та строки оплати залишаються без змін.



У роботі АТ «Волиньгаз», яке працює під брендом Регіональної газової компанії (РГК), не сталося жодних змін. Підприємство продовжує забезпечувати безперебійний та безаварійний розподіл газу на території ліцензованої діяльності Волинської області.



Для точного обліку газу та правильних нарахувань постачальником за спожитий газ вчасно передавайте показання лічильника АТ «Волиньгаз». В свою чергу «Волиньгаз», як Оператор ГРМ передасть ці дані на єдину інформаційну платформу, до якої мають доступ постачальники. Ця інформація є основою нарахувань за спожитий газ та відображається в рахунках постачальника.



“Особливо важливо вчасно передати показання газового лічильника вашому Оператору ГРМ при зміні постачальника газу.Так ви зафіксуєте обсяг спожитого вами газу від попереднього постачальника та показник лічильника, з якого розпочали отримувати газ від нового постачальника”, - йдеться в повідомленні.



Передати показання лічильників можна такими способами:



1. Особистий кабінет на сайті 104.ua -



2. Мобільний додаток 104.ua :

- для Android

- для iPhone



3. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua



4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot



5. Термінали самообслуговування у 104.ua Клієнтських просторах на Волині.



6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.



7. SMS на короткий номер 7104.



Також можете додати фото з показаннями лічильника, використовуючи оновлений мобільний додаток 104.ua та чат-боти 7104ua у Viber, Telegram – це зекономить ваш час.



Оплатити за розподіл газу необхідно до 20 липня. Своєчасна оплата послуги доставки газу споживачами гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані в цей складний для нас усіх час.



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.



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