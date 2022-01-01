На Волині за добу погасили 4 пожежі. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Минулої доби на Волині рятувальники ліквідували 4 пожежі в екосистемах, триває гасіння пожежі на торфовищі.
Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.
30 червня о 09:35 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торфовищі біля села Бужанка Мар’янівської територіальної громади Луцького району. Вогонь осередками охопив угіддя площею 1,1 га.
На місці події зосереджені сили і засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів (9 ДПРЧ м. Горохова, 22 ДПРП м. Берестечка та 20 ДПРП смт Торчин), а також працівники місцевої пожежної охорони с. Бужани. Залучено 4 одиниці основної техніки, працювали 11 рятувальників та двоє працівників МПО. Пожежа локалізована. Станом на 09:00 1 липня погашено 0,6 га. Гасіння пожежі триває.
Крім того, минулої доби рятувальники ліквідували горіння сухої трави та чагарників на площі 0,9 га біля села Запілля Любомльської міської громади, загорання посуші й чагарників на дачному масиві «Урожай» (0,15 га) на околицях Ковеля й в смт Люблинець Ковельського району (0,2 га).
Цього ж дня горіла суха трава, чагарники й очерет біля села Цміни Маневицької селищної громади. Вогонь поширився на площі 5 гектарів. Силами рятувальників 13 ДПРЧ смт Маневичі, місцевої пожежної охорони с. Цміни та вогнеборців Новочарторийського лісництва горіння ліквідоване.
Усі ці пожежі трапилися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Фактично через ігнорування або й зумисне порушення вимог пожежної безпеки.
Рятувальники нагадують: за сухої спекотної погоди ризик виникнення пожеж на відкритих територіях та в екосистемах украй високий.
"Дотримуйтесь вимог пожежної безпеки під час перебування та господарювання на присадибних ділянках, у полях та на відкритих територіях. Невеликі загорання спробуйте загасити самотужки підручними засобами, якщо ж пожежа на момент виявлення набула значних розмірів, негайно викликайте рятувальників за номером 101", - наголошують у ДСНС.
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Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.
30 червня о 09:35 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торфовищі біля села Бужанка Мар’янівської територіальної громади Луцького району. Вогонь осередками охопив угіддя площею 1,1 га.
На місці події зосереджені сили і засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів (9 ДПРЧ м. Горохова, 22 ДПРП м. Берестечка та 20 ДПРП смт Торчин), а також працівники місцевої пожежної охорони с. Бужани. Залучено 4 одиниці основної техніки, працювали 11 рятувальників та двоє працівників МПО. Пожежа локалізована. Станом на 09:00 1 липня погашено 0,6 га. Гасіння пожежі триває.
Крім того, минулої доби рятувальники ліквідували горіння сухої трави та чагарників на площі 0,9 га біля села Запілля Любомльської міської громади, загорання посуші й чагарників на дачному масиві «Урожай» (0,15 га) на околицях Ковеля й в смт Люблинець Ковельського району (0,2 га).
Цього ж дня горіла суха трава, чагарники й очерет біля села Цміни Маневицької селищної громади. Вогонь поширився на площі 5 гектарів. Силами рятувальників 13 ДПРЧ смт Маневичі, місцевої пожежної охорони с. Цміни та вогнеборців Новочарторийського лісництва горіння ліквідоване.
Усі ці пожежі трапилися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Фактично через ігнорування або й зумисне порушення вимог пожежної безпеки.
Рятувальники нагадують: за сухої спекотної погоди ризик виникнення пожеж на відкритих територіях та в екосистемах украй високий.
"Дотримуйтесь вимог пожежної безпеки під час перебування та господарювання на присадибних ділянках, у полях та на відкритих територіях. Невеликі загорання спробуйте загасити самотужки підручними засобами, якщо ж пожежа на момент виявлення набула значних розмірів, негайно викликайте рятувальників за номером 101", - наголошують у ДСНС.
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