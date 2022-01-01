У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Олександра Пронцевича

Олександр Пронцевич.



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У зв’язку з цим, на Камінь-Каширщині оголошена жалоба. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук. Відтак, 1, 2, 3 липня – скорботні дні.



«У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», – йдеться у документі від 1 липня 2022-го за № 79.



Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!

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