У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Олександра Пронцевича
Сьогодні, 10:00
Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув житель села Тоболи Прилісненської ТГ Олександр Пронцевич.
Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
У зв’язку з цим, на Камінь-Каширщині оголошена жалоба. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук. Відтак, 1, 2, 3 липня – скорботні дні.
«У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», – йдеться у документі від 1 липня 2022-го за № 79.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
У зв’язку з цим, на Камінь-Каширщині оголошена жалоба. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук. Відтак, 1, 2, 3 липня – скорботні дні.
«У дні жалоби на території Камінь-Каширського району приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій», – йдеться у документі від 1 липня 2022-го за № 79.
Світла пам'ять Герою! Глибокі співчуття родині загиблого воїна!
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