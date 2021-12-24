У Луцьку на Соборності горів автомобіль





Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.



1 липня о 7:53 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля у Луцьку на проспекті Соборності.



За викликом вже за 4 хвилини прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №25, провели бойове розгортання і подали на гасіння спеціальний повітряно-пінний ствол. О 8:00 пожежу ліквідовано, її причина встановлюється.



Постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині загорівся легковий автомобіль.Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.1 липня о 7:53 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля у Луцьку на проспекті Соборності.За викликом вже за 4 хвилини прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №25, провели бойове розгортання і подали на гасіння спеціальний повітряно-пінний ствол. О 8:00 пожежу ліквідовано, її причина встановлюється.Постраждалих немає.

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