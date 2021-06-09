У місті на Волині п`яний водій не впорався з керуванням та в`їхав у паркан. ФОТО

Вчора ввечері, 30 червня, волинським патрульним надійшло повідомлення про ДТП у місті Ковелі.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що 40-річний водій Opel Zafira не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції здійснив наїзд на паркан.Під час спілкування з керманичем, охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 3,30 проміле, що в 16 разів перевищує допустиму норму.Окрім цього патрульні з’ясували, що чоловік не має права керування транспортним засобом та не має реєстраційних документів на автівку.Тож на винуватця склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.