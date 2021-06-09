У місті на Волині п`яний водій не впорався з керуванням та в`їхав у паркан. ФОТО

У місті на Волині п`яний водій не впорався з керуванням та в`їхав у паркан. ФОТО
Вчора ввечері, 30 червня, волинським патрульним надійшло повідомлення про ДТП у місті Ковелі.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що 40-річний водій Opel Zafira не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції здійснив наїзд на паркан.

Під час спілкування з керманичем, охоронці порядку виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці події показав результат у 3,30 проміле, що в 16 разів перевищує допустиму норму.
У місті на Волині п`яний водій не впорався з керуванням та в`їхав у паркан. ФОТО

Окрім цього патрульні з’ясували, що чоловік не має права керування транспортним засобом та не має реєстраційних документів на автівку.
Тож на винуватця склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
У місті на Волині п`яний водій не впорався з керуванням та в`їхав у паркан. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковель, водій, патрульні
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Коментарі 1
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Жах, кожен день читаєш про такі випадки. Може пора тоді встановити більш жорсткішої міри покарання для тих водіїв-п'яничок ???
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