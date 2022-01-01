Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 35 750 солдат
Сьогодні, 10:45
Росія вже втратила у війні в Україні 35 750 солдат.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 577 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 736 (+10) од,
артилерійських систем – 796 (+6) од,
РСЗВ – 246 (+0) од,
засобів ППО – 105 (+1) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 186 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) од,
крилатих ракет – 143 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 610 (+8) од,
спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 577 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 736 (+10) од,
артилерійських систем – 796 (+6) од,
РСЗВ – 246 (+0) од,
засобів ППО – 105 (+1) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 186 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) од,
крилатих ракет – 143 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 610 (+8) од,
спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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