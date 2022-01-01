Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 35 750 солдат





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:



особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 577 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 736 (+10) од,

артилерійських систем – 796 (+6) од,

РСЗВ – 246 (+0) од,

засобів ППО – 105 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 186 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) од,

крилатих ракет – 143 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 610 (+8) од,

спеціальної техніки – 61 (+0) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже втратила у війні в Україні 35 750 солдат.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 577 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 3 736 (+10) од,артилерійських систем – 796 (+6) од,РСЗВ – 246 (+0) од,засобів ППО – 105 (+1) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 186 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) од,крилатих ракет – 143 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 610 (+8) од,спеціальної техніки – 61 (+0) од.Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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