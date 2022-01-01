Волинян просять допомогти зібрати кошти, щоб пошити дощовики на передову. ВІДЕО





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Підприємці просять доєднатися до благодійної ініціативи, оскільки тканина не з дешевих.



Цупка тканина, з якої шиють плащі, дозволяє витримувати затяжні зливи, а завдяки вільному крою їх можна одягати поверх амуніції.



Шиє дощовики одне з луцьких підприємств, яке до війни займалося верхнім одягом для подорожей. Для потреб військових, кажуть, раніше ніколи нічого не робили, втім, коли хлопці почали звертатися не лишилися осторонь і взялися до справи. Спершу проконсультувалися з фахівцями, як шити, аби бійцям було зручно і надійно, і зійшлися на тому, що основа виробу – якісний та цупкий матеріал.



«Відгукнувся один з наших польських партнерів, компанія, яка правильно технологічно зробила тканину, що витримує найпотужніший водяний стовп, що є основним критерієм для військових», – розповіла засновниця бренду «Parasol’ka» Вікторія Денищенко.



Тож тканину замовили, і відшивати дощовики взялися вже у Луцьку. Вийшов такий собі плащ-пончо.



Він повністю розкладається і може служити як тент, укриття для кількох бійців. Також його можна підстеляти в окопах, коли сплять. Вага такого дощовика разом з торбинкою півтора кілограма. Наступну партію планують зробити легшою.



Поляки частину тканини надали безкоштовно. За решту просили 8 євро за метр. Плюс фурнітура та пошиття. Тож виробництво не з дешевих. Відшивали усе за гроші підприємства. Зокрема у понад 50 таких дощовиків вклали 75 тисяч гривень. Їх вже передали в Сєвєродонецьк, Єнакієво та Запорізьку область.



Хлопці на передовій якістю дощовиків були вражені. Річ, кажуть, вкрай необхідна, тож попросили виготовити якомога більше таких плащів.



«Велика кількість потрібна, як мінімум для артилерії передати. Тому ми вирішили відкрити збір коштів на тканину, фурнітуру, матеріали, щоб шити наступну партію», – каже Вікторія Денищенко.



Хоч європейці зробили знижку і тканину продають вже по 6 євро за метр, на велику партію треба десятки, а то й сотню метрів. Плюс фурнітура та пошиття. А робити більше, але менш якісне не можуть.



«Треба розуміти, що це не плащ для романтичної прогулянки містом, де за 20 хв. ти добіг додому. Військові по годині-дві можуть бути під дощем, і на них ще амуніція понад 20 кг, і як вона ще намокає, це важко. А ми не можемо нехтувати якістю для тих, хто нас захищає», – вважає Вікторія Денищенко.



Тож усіх небайдужих волинян заохочуть доєднатися до благодійної акції.



«Ми ввели таке поняття, як патріотичний благодійний брелок. Це брелок з натуральної шкіри з патріотичним написом, гравіюванням. Він коштує всього 100 гривень. 100% від продажів ми перераховуємо на пошиття і матеріали для дощовиків», – повідомила дизайнерка Катерина Яцинюк.



Придбати благодійні товари можна на Кафедральній, 11, або ж перерахувати гроші на банківську картку 5375 4112 0202 2476.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одне з луцьких підприємств узялося шити дощовики для наших захисників. Тканину спеціально замовляють з Європи, щоб плащ міг витримувати затяжні зливи і будь-які екстрені обставини. Одну партію вже доставили бійцям, і від якості виробів вони були в захваті. Тож попросили виготовити якомога більше такого верхнього одягу.Про це пише 12 канал Підприємці просять доєднатися до благодійної ініціативи, оскільки тканина не з дешевих.Цупка тканина, з якої шиють плащі, дозволяє витримувати затяжні зливи, а завдяки вільному крою їх можна одягати поверх амуніції.Шиє дощовики одне з луцьких підприємств, яке до війни займалося верхнім одягом для подорожей. Для потреб військових, кажуть, раніше ніколи нічого не робили, втім, коли хлопці почали звертатися не лишилися осторонь і взялися до справи. Спершу проконсультувалися з фахівцями, як шити, аби бійцям було зручно і надійно, і зійшлися на тому, що основа виробу – якісний та цупкий матеріал.«Відгукнувся один з наших польських партнерів, компанія, яка правильно технологічно зробила тканину, що витримує найпотужніший водяний стовп, що є основним критерієм для військових», – розповіла засновниця бренду «Parasol’ka»Тож тканину замовили, і відшивати дощовики взялися вже у Луцьку. Вийшов такий собі плащ-пончо.Він повністю розкладається і може служити як тент, укриття для кількох бійців. Також його можна підстеляти в окопах, коли сплять. Вага такого дощовика разом з торбинкою півтора кілограма. Наступну партію планують зробити легшою.Поляки частину тканини надали безкоштовно. За решту просили 8 євро за метр. Плюс фурнітура та пошиття. Тож виробництво не з дешевих. Відшивали усе за гроші підприємства. Зокрема у понад 50 таких дощовиків вклали 75 тисяч гривень. Їх вже передали в Сєвєродонецьк, Єнакієво та Запорізьку область.Хлопці на передовій якістю дощовиків були вражені. Річ, кажуть, вкрай необхідна, тож попросили виготовити якомога більше таких плащів.«Велика кількість потрібна, як мінімум для артилерії передати. Тому ми вирішили відкрити збір коштів на тканину, фурнітуру, матеріали, щоб шити наступну партію», – каже Вікторія Денищенко.Хоч європейці зробили знижку і тканину продають вже по 6 євро за метр, на велику партію треба десятки, а то й сотню метрів. Плюс фурнітура та пошиття. А робити більше, але менш якісне не можуть.«Треба розуміти, що це не плащ для романтичної прогулянки містом, де за 20 хв. ти добіг додому. Військові по годині-дві можуть бути під дощем, і на них ще амуніція понад 20 кг, і як вона ще намокає, це важко. А ми не можемо нехтувати якістю для тих, хто нас захищає», – вважає Вікторія Денищенко.Тож усіх небайдужих волинян заохочуть доєднатися до благодійної акції.«Ми ввели таке поняття, як патріотичний благодійний брелок. Це брелок з натуральної шкіри з патріотичним написом, гравіюванням. Він коштує всього 100 гривень. 100% від продажів ми перераховуємо на пошиття і матеріали для дощовиків», – повідомила дизайнеркаПридбати благодійні товари можна на Кафедральній, 11, або ж перерахувати гроші на банківську картку 5375 4112 0202 2476.

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