Від сьогодні у Польщі не платитимуть допомогу українським біженцям

З 1 липня уряд Польщі припинив виплачувати українським біженцям допомогу в розмірі 40 злотих на добу.Про це заявив заступник глави МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженцівповідомляє Rzeczpospolita.«Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися», - сказав він і додав, що будуть також винятки. Для деяких осіб пільги будуть розширені: «інваліди, вагітні та багатодітні»."Ми виплачуємо величезні соціальну допомогу - від 300 злотих для кожного до 500 злотих на кожну дитину та інших осіб, які потребують соціальних виплат. Також ми бачимо, що багато українців шукають роботу і знаходять її. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту - це, на нашу думку, достатній час для адаптації в країні", - підкреслив Шефернакер.