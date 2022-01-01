Від сьогодні у Польщі не платитимуть допомогу українським біженцям
Сьогодні, 11:45
З 1 липня уряд Польщі припинив виплачувати українським біженцям допомогу в розмірі 40 злотих на добу.
Про це заявив заступник глави МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер, повідомляє Rzeczpospolita.
«Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися», - сказав він і додав, що будуть також винятки. Для деяких осіб пільги будуть розширені: «інваліди, вагітні та багатодітні».
"Ми виплачуємо величезні соціальну допомогу - від 300 злотих для кожного до 500 злотих на кожну дитину та інших осіб, які потребують соціальних виплат. Також ми бачимо, що багато українців шукають роботу і знаходять її. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту - це, на нашу думку, достатній час для адаптації в країні", - підкреслив Шефернакер.
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Про це заявив заступник глави МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер, повідомляє Rzeczpospolita.
«Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися», - сказав він і додав, що будуть також винятки. Для деяких осіб пільги будуть розширені: «інваліди, вагітні та багатодітні».
"Ми виплачуємо величезні соціальну допомогу - від 300 злотих для кожного до 500 злотих на кожну дитину та інших осіб, які потребують соціальних виплат. Також ми бачимо, що багато українців шукають роботу і знаходять її. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту - це, на нашу думку, достатній час для адаптації в країні", - підкреслив Шефернакер.
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