Понад 95 тисяч волинян отримають перераховану пенсію з 1 липня

Понад 95 тисяч волинян отримають перераховану пенсію з 1 липня
З 1 липня більш як 95 тисяч волинян, у тому числі пенсіонери силових структур та відомств, автоматично отримають перераховану пенсію.

Про це Суспільному розповів начальник управління з питань виплат пенсій управління Пенсійного фонду в області Віктор Кривчук.

Перерахування відбудеться через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Зі слів Віктора Кривчука, відповідно до цього збільшаться соціальні виплати та гарантовано зросте мінімальна пенсія.

"Особа, яка отримувала 1 934 гривні буде отримувати 2 227 гривень: плюс 93 гривні. Далі в кожного підвищення індивідуальне. Перераховано такі надбавки як надбавка за понаднормативний стаж, але знову ж таки для пенсіонерів, які не працюють і не провадять діяльність, яка пов’язана із одержанням доходу", – зазначив посадовець.

Також зміниться мінімальний розмір пенсії шахтарів та зростуть надбавки для учасників бойових дій.

"Мінімальна пенсія шахтаря має становити не менш як три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Перераховані виплати для учасників бойових дій, які стали особами з інвалідністю 1,2,3 групи. Також буде надбавка, яка передбачена законом про донорство крові та її компонентів", – сказав Віктор Кривчук.

Як розповів пенсіонер з Луцька Павло Понамаренко з 35-річним стажем роботи, востаннє пенсію індексували на 100 гривень у березні цього року. Говорить: чи стосуватиметься його перерахунок із 1 липня – не знає.

"Пенсія – навіть 100 доларів немає: 2 732 гривні. Я весь час робив: і грузив і дворніком, але видно, що то не рахують за людей. Чого вона (пенсія – ред.) така мала – я не можу поняти. Я не живу, я існую, ходжу в магазин, дивлюся, що дешевше. Дали 13 тисяч маминого паю і вже субсидію забрали", – розповів чоловік.

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Теги: Волинь, пенсії, перерахунок
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