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Росіяни намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку, – розвідка

Росіяни намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку, – розвідка
Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ.

В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів.

Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються.

Загалом, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових.

Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре «відпрацьованим».

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Теги: Росія, Україна, війна
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