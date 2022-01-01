На Волині зникли двоє людей: переселенка з Маріуполя та житель Луцького району. ФОТО

Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують громадянку, 01 квітня 1955 року народження, тимчасово проживає у Луцьку по вулиці Ветеранів. Жінка – вимушена переселенка з Маріуполя. Учора в обід, 30 червня, вона пішла з дому та не повернулась. Її місцезнаходження невідоме.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.зріст 155 см, худорлявої тілобудови, волосся довге, світло-русе з сивиною.має проблеми з пам’яттю, зором, не орієнтується на місцевості, ходить з палицею.футболка жовтого кольору, штани бежевого кольору, кросівки світлого кольору.Жінка мала при собі документи.Крім того, поліцейські розшукують громадянина, 3 липня 1977 року народження, жителя Луцького району с. Михлин. Чоловік 27 червня пішов з дому та не повернувся.: зріст 185 см., худорлявої тілобудови, волосся коротке чорне з сивиною, вуса.ходить з палицею, на руці татуювання.камуфляжні штани, китель з нашивками українська символіка, кросівки чорного кольору.Може перебувати в районі «Балки» у Луцьку."Якщо вам відома інформація про зниклих громадян просимо зателефонувати до поліції за номерами: 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.