На Волині зникли двоє людей: переселенка з Маріуполя та житель Луцького району. ФОТО

На Волині зникли двоє людей: переселенка з Маріуполя та житель Луцького району. ФОТО
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують громадянку Васіну Людмилу Іванівну, 01 квітня 1955 року народження, тимчасово проживає у Луцьку по вулиці Ветеранів. Жінка – вимушена переселенка з Маріуполя. Учора в обід, 30 червня, вона пішла з дому та не повернулась. Її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Прикмети жінки: зріст 155 см, худорлявої тілобудови, волосся довге, світло-русе з сивиною.

Особливі прикмети: має проблеми з пам’яттю, зором, не орієнтується на місцевості, ходить з палицею.
На Волині зникли двоє людей: переселенка з Маріуполя та житель Луцького району. ФОТО

Одягнена: футболка жовтого кольору, штани бежевого кольору, кросівки світлого кольору.

Жінка мала при собі документи.

Крім того, поліцейські розшукують громадянина Матюка Олександра Захаровича, 3 липня 1977 року народження, жителя Луцького району с. Михлин. Чоловік 27 червня пішов з дому та не повернувся.

Прикмети: зріст 185 см., худорлявої тілобудови, волосся коротке чорне з сивиною, вуса.

Особливі прикмети: ходить з палицею, на руці татуювання.

Одягнений: камуфляжні штани, китель з нашивками українська символіка, кросівки чорного кольору.

Може перебувати в районі «Балки» у Луцьку.
На Волині зникли двоє людей: переселенка з Маріуполя та житель Луцького району. ФОТО

"Якщо вам відома інформація про зниклих громадян просимо зателефонувати до поліції за номерами: 0665403692, 0502328242 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, Луцьк, розшук
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