Новим омбудсменом став нардеп Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець.



Про це



За відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.



Дмитро Лубінець народився 4 липня 1981 року у Волновасі, що на Донеччині. Має дві вищі освіти — спеціаліста з міжнародних відносин (Донецький державний університет, 1998-2003) та спеціаліста правознавства (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, Харків, 2008-2013).



Почав політичну кар’єру 2010 року як депутат Волноваської міськради. 2014 року пройшов до Верховної Ради України як кандидат від "Блоку Петра Порошенка". До наступного скликання парламенту 2019 року балотувався як безпартійний самовисуванець за 60-м округом, пізніше увійшов до депутатської групи "За майбутнє", на основі якої 2020 року було створено однойменну партію.



На сьогодні Дмитро Лубінець — голова Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також він є членом Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи та першим заступником голови правління ГО "Народно-патріотичний союз Донбасу".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламент обрав нового уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Ним став нардепПро це повідомляє нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.За відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.Дмитро Лубінець народився 4 липня 1981 року у Волновасі, що на Донеччині. Має дві вищі освіти — спеціаліста з міжнародних відносин (Донецький державний університет, 1998-2003) та спеціаліста правознавства (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, Харків, 2008-2013).Почав політичну кар’єру 2010 року як депутат Волноваської міськради. 2014 року пройшов до Верховної Ради України як кандидат від "Блоку Петра Порошенка". До наступного скликання парламенту 2019 року балотувався як безпартійний самовисуванець за 60-м округом, пізніше увійшов до депутатської групи "За майбутнє", на основі якої 2020 року було створено однойменну партію.На сьогодні Дмитро Лубінець — голова Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також він є членом Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи та першим заступником голови правління ГО "Народно-патріотичний союз Донбасу".

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