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Допомагають військовим та цивільним: як працює центр протезування на Волині. ВІДЕО

Допомагають військовим та цивільним: як працює центр протезування на Волині. ВІДЕО
У Ковельському центрі протезування за час повномасштабної війни за медичною допомогою і консультацією зверталися як військовослужбовці, так і цивільні. За останні три місяці послуги отримали 70 людей.

Про це розповіла Суспільному менеджерка закладу Людмила Козак.

Протез для ходьби і протез для особистої гігієни роблять раз на три роки. Звертатися за допомогою до протезистів потрібно не раніше як за три місяці після отримання травми.

Зі слів техніка-протезиста Василя Остапчука, після первинного протезування за певний час пацієнтам потрібно звернутися повторно, оскільки кукса атрофується у післяопераційний період.
Технік-протезист Олександр Романчук.
Технік-протезист Олександр Романчук.

Гіпсовий зліпок на протез роблять за індивідуальними параметрами, каже працівник цеху Олександр Романчук, адже обидві руки чи ноги в людини не однакові.
Технік-протезист Василь Остапчук.
Технік-протезист Василь Остапчук.

"Заливається акрилом, смолою куксоприймальна гільза, куди вставляється нога. Причепляються механізми: стопа, трубки, колінний суглоб. Уже протез на пряму готовий", – розповів технік-протезист про найвідповідальнішу фазу виготовлення протеза.

Один із пацієнтів, який прийшов на консультацію – Олександр Линюк. У 1994 році отримав виробничу травму стегна і гомілки на залізниці. Каже: реабілітація зайняла три місяці, після чого користування протезом прийшло в норму.
Олександр Линюк.
Олександр Линюк.

"Перші протези ніколи не підходять. Людина худає, поправляється. Потрібно приїжджати, щоб майстер дивився, поправляв", – зазначив чоловік.

Загалом центр протезування у Ковелі працює з 1996 року. Свого часу ковельські техніки перейняли досвід від німецьких колег і запозиченою технологією користуються й досі. Згодом до німецької комплектації додалися американська, англійська та японська. Послуги з протезування оплачує держава, – каже менеджерка закладу.

"Наші хлопці після воєнних дій: їм взагалі держава дуже дає великий спектр комплектуючих. Дуже багато хлопців якраз знаходиться на реабілітації. Тільки зараз вони починають більш активно поступати. У них же ранки бувають і рвані, бувають і обпечені, тому воно довше гоїться", – зазначила Людмила Козак.

Протез пацієнт повинен отримувати безпосередньо в майстерні, аби відрегулювати всі елементи апарата і навчити людину користуватися ним. Нині в Ковельському центрі налагодили виробничі процеси, аби допомагати з протезами військовослужбовцям.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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