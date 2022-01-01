На Миколаївщині в одному бою загинули два захисники з Олицької громади

Юрія Григоровича Громика та жителя селища Олика, старшого солдата військової служби Михайла Андрійовича Приходая.



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Обидва військових загинули 30 червня 2022 року внаслідок поранень, отриманих під час ворожого ракетного удару по командно-спостережному пункті в районі села Любомирівка Миколаївської області.



Захисники виконували бойове завдання щодо захисту незалежності України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв!

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