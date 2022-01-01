На Миколаївщині в одному бою загинули два захисники з Олицької громади

На Миколаївщині в одному бою загинули два захисники з Олицької громади
Війна із Росією забрала життя жителя села Чемерин Луцького району молодшого сержанта військової служби Юрія Григоровича Громика та жителя селища Олика, старшого солдата військової служби Михайла Андрійовича Приходая.

Про це повідомляють на сторінці Олицької селищної ради.

Обидва військових загинули 30 червня 2022 року внаслідок поранень, отриманих під час ворожого ракетного удару по командно-спостережному пункті в районі села Любомирівка Миколаївської області.

Захисники виконували бойове завдання щодо захисту незалежності України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Юрій Громик, сержант, Волинь, загинули, військові, Приходай, Олика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Слава Героям!Вічна пам'ять захисникам!
Відповісти
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
WOG скасувала обмеження на відпуск пального «в одні руки»
Сьогодні, 14:29
У чому перевага криптобірж з демо-рахунками: короткий огляд особливостей*
Сьогодні, 14:17
На Миколаївщині в одному бою загинули два захисники з Олицької громади
Сьогодні, 14:15
«На кордоні перебуває сім батальйонів ЗС Білорусі. Прямий військовий наступ малоймовірний», – розвідка
Сьогодні, 14:00
Допомагають військовим та цивільним: як працює центр протезування на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
На Волині діти продають пончики та патріотичні браслети: збирають гроші на авто для військових На Волині діти продають пончики та патріотичні браслети: збирають гроші на авто для військових
23 червень, 11:27
Як волинські волонтери допомагають військовим-вегетаріанцям. ВІДЕО Як волинські волонтери допомагають військовим-вегетаріанцям. ВІДЕО
06 червень, 08:12
З Волині відправили автомобіль військовим З Волині відправили автомобіль військовим
05 червень, 04:35
Військовим з Волині збирають кошти на зарядну станцію Військовим з Волині збирають кошти на зарядну станцію
02 червень, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні російські війська випустили по Миколаєву 12 ракет
Сьогодні, 15:20
 0
Україна збирає Армію дронів
Сьогодні, 14:58
 0
Обстріл Росією Одещини: кількість загиблих зросла до 20 людей
Сьогодні, 14:40
 0
Вартість – понад 120 тисяч євро: до Луцька прибув вантаж з медикаментами для 31 лікарні України
Сьогодні, 14:35
 0
WOG скасувала обмеження на відпуск пального «в одні руки»
Сьогодні, 14:29
 0
Медіа
відео
1/8