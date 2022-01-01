На Миколаївщині в одному бою загинули два захисники з Олицької громади
Сьогодні, 14:15
Війна із Росією забрала життя жителя села Чемерин Луцького району молодшого сержанта військової служби Юрія Григоровича Громика та жителя селища Олика, старшого солдата військової служби Михайла Андрійовича Приходая.
Про це повідомляють на сторінці Олицької селищної ради.
Обидва військових загинули 30 червня 2022 року внаслідок поранень, отриманих під час ворожого ракетного удару по командно-спостережному пункті в районі села Любомирівка Миколаївської області.
Захисники виконували бойове завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Олицької селищної ради.
Обидва військових загинули 30 червня 2022 року внаслідок поранень, отриманих під час ворожого ракетного удару по командно-спостережному пункті в районі села Любомирівка Миколаївської області.
Захисники виконували бойове завдання щодо захисту незалежності України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Слава Героям!Вічна пам'ять захисникам!
Останні новини
WOG скасувала обмеження на відпуск пального «в одні руки»
Сьогодні, 14:29
На Миколаївщині в одному бою загинули два захисники з Олицької громади
Сьогодні, 14:15
«На кордоні перебуває сім батальйонів ЗС Білорусі. Прямий військовий наступ малоймовірний», – розвідка
Сьогодні, 14:00
Медіа