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«На кордоні перебуває сім батальйонів ЗС Білорусі. Прямий військовий наступ малоймовірний», – розвідка

«На кордоні перебуває сім батальйонів ЗС Білорусі. Прямий військовий наступ малоймовірний», – розвідка
Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив в інтерв'ю військовому телебаченню України.

“Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій”, – пояснив Вадим Скібіцький.

Але перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил Білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

“Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", – зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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