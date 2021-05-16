WOG скасувала обмеження на відпуск пального «в одні руки»

WOG скасувала обмеження на відпуск пального «в одні руки»
Мережа автозаправних станцій WOG прибирає обмеження на відпуск пального – такі умови діятимуть для учасників програми лояльності.

Про це повідомила пресслужба WOG.

"З 1 липня знімаються усі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК мережі WOG. Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE", – повідомили у компанії.

Зазначається, що для власників картки PRIDE також дозволили купувати газ за готівку та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок.

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Теги: WOG, АЗС, пальне, обмеження
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