WOG скасувала обмеження на відпуск пального «в одні руки»





Про це



"З 1 липня знімаються усі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК мережі WOG. Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE", – повідомили у компанії.



Зазначається, що для власників картки PRIDE також дозволили купувати газ за готівку та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мережа автозаправних станцій WOG прибирає обмеження на відпуск пального – такі умови діятимуть для учасників програми лояльності.Про це повідомила пресслужба WOG."З 1 липня знімаються усі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК мережі WOG. Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE", – повідомили у компанії.Зазначається, що для власників картки PRIDE також дозволили купувати газ за готівку та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок.

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