Обстріл Росією Одещини: кількість загиблих зросла до 20 людей

Обстріл Росією Одещини: кількість загиблих зросла до 20 людей
Внаслідок російського ракетного удару 1 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинуло 20 осіб.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Уточнюється, що в будинку, який обстріляли, загинули 16 людей, ще четверо – на базі відпочинку. Поранених наразі 38 людей, 37 з дев’ятиповерхівки (6 дітей). Усі вони в лікарні.

У ДСНС кажуть, що врятували 8 людей, з них – три дитини.

Вночі в Одеській області зафіксоване влучання ворожих ракет у дев`ятиповерхівку та бази відпочинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл Одещини, ракети, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні російські війська випустили по Миколаєву 12 ракет
Сьогодні, 15:20
Україна збирає Армію дронів
Сьогодні, 14:58
Обстріл Росією Одещини: кількість загиблих зросла до 20 людей
Сьогодні, 14:40
Вартість – понад 120 тисяч євро: до Луцька прибув вантаж з медикаментами для 31 лікарні України
Сьогодні, 14:35
WOG скасувала обмеження на відпуск пального «в одні руки»
Сьогодні, 14:29
Схожі новини
У Генштабі розповіли, чому Росія випускає ракети у цивільне населення У Генштабі розповіли, чому Росія випускає ракети у цивільне населення
30 червень, 18:00
Росія вдарила 8 ракетами по Миколаєву Росія вдарила 8 ракетами по Миколаєву
28 червень, 11:32
Ракетний обстріл Рівненщини: троє людей загинули, четверо постраждали Ракетний обстріл Рівненщини: троє людей загинули, четверо постраждали
25 червень, 22:01
За ніч по території України випустили понад 50 ракет, – Повітряні сили ЗСУ За ніч по території України випустили понад 50 ракет, – Повітряні сили ЗСУ
25 червень, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні російські війська випустили по Миколаєву 12 ракет
Сьогодні, 15:20
 0
Україна збирає Армію дронів
Сьогодні, 14:58
 0
Обстріл Росією Одещини: кількість загиблих зросла до 20 людей
Сьогодні, 14:40
 0
Вартість – понад 120 тисяч євро: до Луцька прибув вантаж з медикаментами для 31 лікарні України
Сьогодні, 14:35
 0
WOG скасувала обмеження на відпуск пального «в одні руки»
Сьогодні, 14:29
 0
Медіа
відео
1/8