Обстріл Росією Одещини: кількість загиблих зросла до 20 людей
Сьогодні, 14:40
Внаслідок російського ракетного удару 1 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинуло 20 осіб.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.
Уточнюється, що в будинку, який обстріляли, загинули 16 людей, ще четверо – на базі відпочинку. Поранених наразі 38 людей, 37 з дев’ятиповерхівки (6 дітей). Усі вони в лікарні.
У ДСНС кажуть, що врятували 8 людей, з них – три дитини.
Вночі в Одеській області зафіксоване влучання ворожих ракет у дев`ятиповерхівку та бази відпочинку.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.
Уточнюється, що в будинку, який обстріляли, загинули 16 людей, ще четверо – на базі відпочинку. Поранених наразі 38 людей, 37 з дев’ятиповерхівки (6 дітей). Усі вони в лікарні.
У ДСНС кажуть, що врятували 8 людей, з них – три дитини.
Вночі в Одеській області зафіксоване влучання ворожих ракет у дев`ятиповерхівку та бази відпочинку.
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