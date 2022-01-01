Обстріл Росією Одещини: кількість загиблих зросла до 20 людей





Про це



Уточнюється, що в будинку, який обстріляли, загинули 16 людей, ще четверо – на базі відпочинку. Поранених наразі 38 людей, 37 з дев’ятиповерхівки (6 дітей). Усі вони в лікарні.



У ДСНС кажуть, що врятували 8 людей, з них – три дитини.



Вночі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російського ракетного удару 1 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинуло 20 осіб.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС.Уточнюється, що в будинку, який обстріляли, загинули 16 людей, ще четверо – на базі відпочинку. Поранених наразі 38 людей, 37 з дев’ятиповерхівки (6 дітей). Усі вони в лікарні.У ДСНС кажуть, що врятували 8 людей, з них – три дитини.Вночі в Одеській області зафіксоване влучання ворожих ракет у дев`ятиповерхівку та бази відпочинку.

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