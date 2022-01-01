Вартість – понад 120 тисяч євро: до Луцька прибув вантаж з медикаментами для 31 лікарні України

Про це у коментарірозповів керівник центру, голова правління Фонду національного розвиткуНеобхідні ліки для забезпечення 31 лікарні отримали від німецької компанії Stiftung Mainzer. Отримають цю допомогу й 3 опорні заклади Волині.Олександр Кулаков розповідає: логістика вантажу – процес клопіткий і складався із декількох етапів.«Спершу ми зустріли ліки у Франкфурті, потім вантаж прямував до одного із наших складів у польському Хелмі, а згодом ми знайшли транспорт, аби доставити засоби до Луцька. Тут ми сортуватимемо і відправлятимемо все це у 6 регіонів України, аби зрештою забезпечити потреби лікарень», – пояснює голова правління.І додає: у вантажі – дуже важливі препарати. Німецькі колеги, каже Олександр, визначили три групи, що потребують допомоги: фронтові, прифронтові і цивільні лікарні. Для перших двох – ліки першої медичної допомоги, оскільки військовослужбовці перебувають там зазвичай недовго. Для закладів у тилу – медикаменти, що спрямовані на реабілітацію, і ті, що пришвидшують одужання. Також передали чимало засобів для проведення операцій та різноманітних знеболювальних.«Гуманітарний вантаж збирали лікарі та професори університетської клініки. Напередодні разом із волонтерами ми відвідали це місце та познайомилися з фахівцями, аби налагодити ефективну комунікацію та співпрацю відповідно. А найближчим часом у рамках транскордонного співробітництва плануємо поставку медичного обладнання», – ділиться Олександр Кулаков.Керівник зауважує: комунікацію із німецькими партнерами допомагала налагоджувати волонтерка Фонду національного розвитку, яка нині проживає у Берліні.Окрім Німеччини, фонд співпрацює із Румунією, Данією та Америкою. Межі партнерства постійно розширюють, адже знаходити потрібні вантажі, переконує Олександр, дедалі важче.До слова, загальна вартість цього вантажу перевищує 120 тисяч євро. Тут – 34 палети, вагою близько 10 тонн. Спритні хлопці-волонтери планують розвантажити все це швидко, а от процес сортування і пошук логістики, аби доправити допомогу у різні куточки України, триватиме не один день.Аби це авто дісталося вчасно, очільник Волинської обласної радипосприяв особисто. За словами Олександра Кулакова, черги на польському кордоні сягають чи не 30 кілометрів, а ліки потребують особливого температурного режиму зберігання. Тож завдяки сприянню облради фура не стояла в черзі й безперешкодно доїхала.