Сьогодні російські війська випустили по Миколаєву 12 ракет





Про це Віталій Кім.



"Сьогодні прилетіло 12 ракет. Цілий дивізіон. На щастя, немає жертв, нас святий Миколай береже. Частину збила ППО", – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що росіяни вночі, 1 липня,







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 липня російські війська випустили по Миколаєву 12 ракет. Жертв і постраждалих немає.Про це повідомив голова Миколаївської ОВА"Сьогодні прилетіло 12 ракет. Цілий дивізіон. На щастя, немає жертв, нас святий Миколай береже. Частину збила ППО", – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що росіяни вночі, 1 липня, вдарили крилатими ракетами по Одещині , є загиблі. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, дві інші - в дві бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. 20 загиблих.

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