Сьогодні російські війська випустили по Миколаєву 12 ракет
Сьогодні, 15:20
1 липня російські війська випустили по Миколаєву 12 ракет. Жертв і постраждалих немає.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні прилетіло 12 ракет. Цілий дивізіон. На щастя, немає жертв, нас святий Миколай береже. Частину збила ППО", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни вночі, 1 липня, вдарили крилатими ракетами по Одещині, є загиблі. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, дві інші - в дві бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. 20 загиблих.
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні прилетіло 12 ракет. Цілий дивізіон. На щастя, немає жертв, нас святий Миколай береже. Частину збила ППО", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни вночі, 1 липня, вдарили крилатими ракетами по Одещині, є загиблі. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, дві інші - в дві бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. 20 загиблих.
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