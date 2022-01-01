Навіть отримана віза не гарантує безперешкодний в’їзд росіян до України, – Єнін





Євгенієм Єніним.



«Візовий режим дозволить посилити безпеку нашої держави. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь», - каже заступник міністра.



Так, з його слів, вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію встановлені відповідно до Правил оформлення віз. Цим питанням опікується МЗС.



Зазначені вимоги встановлюють форму візової анкети, а також процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз.



Загалом суб’єктами інформаційної взаємодії разом з Міністерством закордонних справ виступають Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна міграційна служба України, Національна поліція України, Служба безпеки України.



Типи віз можуть бути транзитна, короткострокова та довгострокова.



«Ми маємо чітко розуміти хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України. Проте навіть отримана віза не гарантує безперешкодний в’їзд до України», - повідомляє співрозмовник.



Так, за його словами, власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону – це зокрема належний паспортний документ, відсутність заборони вїзду, підтвердити мету поїздки та мати належне фінансове забезпечення. Прикордонники обов’язково їх перевірятимуть.



У разі обґрунтованих підстав вважати візу отриманою у незаконний спосіб, її буде відразу скасовано.



Зі слів Єніна, Росія і росіяни «зробили все, щоб їх сприймали як агресорів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсьогодні в Україні розпочав діяти візовий режим з Росією - тепер мету поїздки кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь, а вже отримана віза не гарантуватиме перетин кордону. УНН поспілкувався про нові умови перетину кордону для громадян країни-агрессора з першим заступником міністра внутрішніх справ«Візовий режим дозволить посилити безпеку нашої держави. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь», - каже заступник міністра.Так, з його слів, вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію встановлені відповідно до Правил оформлення віз. Цим питанням опікується МЗС.Зазначені вимоги встановлюють форму візової анкети, а також процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз.Загалом суб’єктами інформаційної взаємодії разом з Міністерством закордонних справ виступають Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна міграційна служба України, Національна поліція України, Служба безпеки України.Типи віз можуть бути транзитна, короткострокова та довгострокова.«Ми маємо чітко розуміти хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України. Проте навіть отримана віза не гарантує безперешкодний в’їзд до України», - повідомляє співрозмовник.Так, за його словами, власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону – це зокрема належний паспортний документ, відсутність заборони вїзду, підтвердити мету поїздки та мати належне фінансове забезпечення. Прикордонники обов’язково їх перевірятимуть.У разі обґрунтованих підстав вважати візу отриманою у незаконний спосіб, її буде відразу скасовано.Зі слів Єніна, Росія і росіяни «зробили все, щоб їх сприймали як агресорів».

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