Внаслідок ракетного удару по Одещині постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови





Про це заявила міністр охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко у Facebook, пише



Внаслідок російського ракетного удару один працівник центру загинув, а п'ятеро поранено. Центр призначався для реабілітації дітей із Молдови з тяжкими захворюваннями. Його функціонування тимчасово поставили на паузу через пандемію коронавірусу, але в будівлі перебував персонал.



"Сам Центр від обстрілу серйозно не постраждав, були вибиті тільки вікна котельні. Але з жалем нам повідомили, що п'ятьох співробітників Центру поранено і один загинув. Усі вони проживали у будівлі, яка постраждала від обстрілу", – написала міністр.



Нагадаємо, що в ніч на 1 липня



Станом на 13:30



37 постраждалих – мешканці багатоповерхового будинку, серед них – 6 дітей. Ще один постраждалий перебував на базі відпочинку. Усіх 38 осіб доставлено до лікарні.



Крім того, врятовано 8 осіб, з них 3 дитини (7 осіб – житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа – база відпочинку).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! База відпочинку в Сергіївці Одеської області, яка в ніч проти 1 липня постраждала від удару російських ракет, – Центр реабілітації для дітей, що належить уряду Молдови.Про це заявила міністр охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко у Facebook, пише УНІАН Внаслідок російського ракетного удару один працівник центру загинув, а п'ятеро поранено. Центр призначався для реабілітації дітей із Молдови з тяжкими захворюваннями. Його функціонування тимчасово поставили на паузу через пандемію коронавірусу, але в будівлі перебував персонал."Сам Центр від обстрілу серйозно не постраждав, були вибиті тільки вікна котельні. Але з жалем нам повідомили, що п'ятьох співробітників Центру поранено і один загинув. Усі вони проживали у будівлі, яка постраждала від обстрілу", – написала міністр.Нагадаємо, що в ніч на 1 липня російські війська вдарили по Одеській області, влучивши у багатоповерхівку та бази відпочинку Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару в смт. Сергіївка загинула 21 людина: 16 осіб – у житловому будинку та 4 особи виявлено на базі відпочинку. З них – 1 дитина. Постраждали 38 людей.37 постраждалих – мешканці багатоповерхового будинку, серед них – 6 дітей. Ще один постраждалий перебував на базі відпочинку. Усіх 38 осіб доставлено до лікарні.Крім того, врятовано 8 осіб, з них 3 дитини (7 осіб – житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа – база відпочинку).

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