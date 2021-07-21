За червень на Волині двічі фіксували температурні максимуми

За червень на Волині двічі фіксували температурні максимуми
Синоптики Волинського гідрометеоцентру зафіксували два температурних максимуми впродовж червня у Луцьку.

Про це розповіла Суспільному синоптикиня Світлана Дриганюк.

Вперше температурний максимум зафіксували 10 червня. Тоді стовпчики термометра піднялися до +32 градусів. Це на один градус більше, ніж попередній температурний максимум, який зафіксували у 2018 році.

Найнижча нічна температура 10 червня була 2004 року, тоді синоптики зафіксували +4 градуси.

Вдруге температурний максим зафіксували 30 червня. Температура повітря піднялась до +33 градусів. Раніше максимально температура повітря в цей день сягала +31 градус, це було в 1990 році.

Найнижчою 30 червня була нічна температура 2000 року. Тоді синоптики зафіксували +7 градусів.

За словами Світлани Дриганюк, незабаром на Волині стане прохолодніше. Спека поступово спаде з середи, 6 липня.

У суботу, 2 липня, на Волині очкують грозові дощі, температура повітря вдень +30 – +32 градуси, у неділю, 3 липня, стовпчики термометрів опустяться до +25 – +27 градусів.

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Теги: червень, Волинь, температура
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