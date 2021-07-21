За червень на Волині двічі фіксували температурні максимуми
Сьогодні, 16:39
Синоптики Волинського гідрометеоцентру зафіксували два температурних максимуми впродовж червня у Луцьку.
Про це розповіла Суспільному синоптикиня Світлана Дриганюк.
Вперше температурний максимум зафіксували 10 червня. Тоді стовпчики термометра піднялися до +32 градусів. Це на один градус більше, ніж попередній температурний максимум, який зафіксували у 2018 році.
Найнижча нічна температура 10 червня була 2004 року, тоді синоптики зафіксували +4 градуси.
Вдруге температурний максим зафіксували 30 червня. Температура повітря піднялась до +33 градусів. Раніше максимально температура повітря в цей день сягала +31 градус, це було в 1990 році.
Найнижчою 30 червня була нічна температура 2000 року. Тоді синоптики зафіксували +7 градусів.
За словами Світлани Дриганюк, незабаром на Волині стане прохолодніше. Спека поступово спаде з середи, 6 липня.
У суботу, 2 липня, на Волині очкують грозові дощі, температура повітря вдень +30 – +32 градуси, у неділю, 3 липня, стовпчики термометрів опустяться до +25 – +27 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла Суспільному синоптикиня Світлана Дриганюк.
Вперше температурний максимум зафіксували 10 червня. Тоді стовпчики термометра піднялися до +32 градусів. Це на один градус більше, ніж попередній температурний максимум, який зафіксували у 2018 році.
Найнижча нічна температура 10 червня була 2004 року, тоді синоптики зафіксували +4 градуси.
Вдруге температурний максим зафіксували 30 червня. Температура повітря піднялась до +33 градусів. Раніше максимально температура повітря в цей день сягала +31 градус, це було в 1990 році.
Найнижчою 30 червня була нічна температура 2000 року. Тоді синоптики зафіксували +7 градусів.
За словами Світлани Дриганюк, незабаром на Волині стане прохолодніше. Спека поступово спаде з середи, 6 липня.
У суботу, 2 липня, на Волині очкують грозові дощі, температура повітря вдень +30 – +32 градуси, у неділю, 3 липня, стовпчики термометрів опустяться до +25 – +27 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні вчителям повернули 56 днів відпустки
Сьогодні, 16:57
За червень на Волині двічі фіксували температурні максимуми
Сьогодні, 16:39
Внаслідок ракетного удару по Одещині постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови
Сьогодні, 16:22
У Луцьку розшукали зниклу переселенку з Маріуполя
Сьогодні, 16:03
Медіа