В Україні вчителям повернули 56 днів відпустки

В Україні вчителям повернули 56 днів відпустки
Верховна Рада України повернула тривалість відпусток для педагогічних і науково-педагогічних працівників - до 56 календарних днів.

Про це повідомив голова Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, пише УНІАН.

"Проект закону 7251 ухвалено в цілому і буде підписано спікером сьогодні", – повідомив він.

Проте, у тексті законопроєкту запропоновано змінити першу частину статті 12 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" на таку: "У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік".

Тобто, як пояснила народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, тепер обмеження зняте, а рішення щодо тривалості відпустки ухвалюватиме директор чи засновник школи.

"Освітяни зможуть брати відпустку повної тривалості – до 56 календарних днів... Знаю, наскільки це нагальне питання для працівників освіти. Адже на час воєнного стану відпустка була обмежена 24 днями", - зазначила вона.

Отож, тривалість відпусток педагогів після підписання закону президентом України може становити 56 днів, як і раніше. Проте роботодавець може ухвалити рішення про 24-денну відпустку.

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Теги: відпустка, вчителі
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