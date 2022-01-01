Полонений окупант розповів СБУ, як обстрілював мирних людей у Маріуполі та чому вторгся до України
Сьогодні, 17:10
Полонений окупант розповідає про те, як обстрілював мирних людей у Маріуполі та чому вторгся до України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як зізнається СБУ загарбник, командири казали, що треба діяти на випередження, бо їм відома навіть дата «нападу» нашої держави на РФ - 26 лютого.
«23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение», - розповідає він слідчим СБУ.
Щоправда, після того, як окупант потрапив у полон, він «різко» змінив своє ставлення. Уродженець Криму, як і багато солдатів до нього, говорить СБУ, що нібито «не знав» куди вони їдуть і які саме об’єкти обстрілюють.
Коли їх повернули до місця дислокації у березні, його взвод у повному складі підписав рапорти-відмови від участі у «спецоперації». Але командування їх проігнорувало і знову відправило в Україну.
І вже після цього солдат, який нібито «відмовився» продовжувати війну – здійснив по українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів! І знову ж таки - «нічого не знав» про це.
«Нам давали координаты, мы по ним работали. Выпустили по всему городу где-то около 400 мин», - розповідає окупант.
Наразі правдивість його свідчень перевіряють співробітники СБУ. Уся інформація від «асвабадітєля» детально вивчається і буде долучена до кримінального провадження за фактом російської агресії проти України та використана у міжнародних судових інстанціях.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як зізнається СБУ загарбник, командири казали, що треба діяти на випередження, бо їм відома навіть дата «нападу» нашої держави на РФ - 26 лютого.
«23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение», - розповідає він слідчим СБУ.
Щоправда, після того, як окупант потрапив у полон, він «різко» змінив своє ставлення. Уродженець Криму, як і багато солдатів до нього, говорить СБУ, що нібито «не знав» куди вони їдуть і які саме об’єкти обстрілюють.
Коли їх повернули до місця дислокації у березні, його взвод у повному складі підписав рапорти-відмови від участі у «спецоперації». Але командування їх проігнорувало і знову відправило в Україну.
І вже після цього солдат, який нібито «відмовився» продовжувати війну – здійснив по українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів! І знову ж таки - «нічого не знав» про це.
«Нам давали координаты, мы по ним работали. Выпустили по всему городу где-то около 400 мин», - розповідає окупант.
Наразі правдивість його свідчень перевіряють співробітники СБУ. Уся інформація від «асвабадітєля» детально вивчається і буде долучена до кримінального провадження за фактом російської агресії проти України та використана у міжнародних судових інстанціях.
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