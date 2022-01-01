Полонений окупант розповів СБУ, як обстрілював мирних людей у Маріуполі та чому вторгся до України





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Як зізнається СБУ загарбник, командири казали, що треба діяти на випередження, бо їм відома навіть дата «нападу» нашої держави на РФ - 26 лютого.



«23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение», - розповідає він слідчим СБУ.



Щоправда, після того, як окупант потрапив у полон, він «різко» змінив своє ставлення. Уродженець Криму, як і багато солдатів до нього, говорить СБУ, що нібито «не знав» куди вони їдуть і які саме об’єкти обстрілюють.



Коли їх повернули до місця дислокації у березні, його взвод у повному складі підписав рапорти-відмови від участі у «спецоперації». Але командування їх проігнорувало і знову відправило в Україну.



І вже після цього солдат, який нібито «відмовився» продовжувати війну – здійснив по українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів! І знову ж таки - «нічого не знав» про це.



«Нам давали координаты, мы по ним работали. Выпустили по всему городу где-то около 400 мин», - розповідає окупант.



Наразі правдивість його свідчень перевіряють співробітники СБУ. Уся інформація від «асвабадітєля» детально вивчається і буде долучена до кримінального провадження за фактом російської агресії проти України та використана у міжнародних судових інстанціях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Полонений окупант розповідає про те, як обстрілював мирних людей у Маріуполі та чому вторгся до України.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Як зізнається СБУ загарбник, командири казали, що треба діяти на випередження, бо їм відома навіть дата «нападу» нашої держави на РФ - 26 лютого.«23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение», - розповідає він слідчим СБУ.Щоправда, після того, як окупант потрапив у полон, він «різко» змінив своє ставлення. Уродженець Криму, як і багато солдатів до нього, говорить СБУ, що нібито «не знав» куди вони їдуть і які саме об’єкти обстрілюють.Коли їх повернули до місця дислокації у березні, його взвод у повному складі підписав рапорти-відмови від участі у «спецоперації». Але командування їх проігнорувало і знову відправило в Україну.І вже після цього солдат, який нібито «відмовився» продовжувати війну – здійснив по українському Маріуполю близько 400 мінометних обстрілів! І знову ж таки - «нічого не знав» про це.«Нам давали координаты, мы по ним работали. Выпустили по всему городу где-то около 400 мин», - розповідає окупант.Наразі правдивість його свідчень перевіряють співробітники СБУ. Уся інформація від «асвабадітєля» детально вивчається і буде долучена до кримінального провадження за фактом російської агресії проти України та використана у міжнародних судових інстанціях.

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